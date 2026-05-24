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Cabildo de SLP aprueba simplificación de adquisiciones y servicios

Por Rolando Morales

Mayo 24, 2026 03:00 a.m.
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Cabildo de SLP aprueba simplificación de adquisiciones y servicios
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      El Cabildo de San Luis Potosí, aprobó un nuevo formato de contrato simplificado para adquisiciones, arrendamientos y servicios pagados con recursos propios y fondos del Ramo 33, con el objetivo de agilizar los procesos administrativos relacionados con compras y contratación de servicios del Ayuntamiento.

      El acuerdo fue publicado en la Gaceta Municipal número 306 y establece que este esquema podrá utilizarse únicamente en contrataciones realizadas mediante adjudicación directa o invitación restringida, pese a que autoridades municipales han señalado que este esquema ha sido mínimo en los procesos de adquisición de la administración municipal. 

      El documento señala que la medida busca reducir tiempos y trámites administrativos, sin dejar de lado los requisitos legales y de control del gasto público.

      Dentro de los argumentos expuestos por el Cabildo se menciona que la Ley de Adquisiciones del Estado permite la implementación de mecanismos que garanticen condiciones de legalidad, transparencia, eficiencia y economía procesal en las contrataciones públicas. Además, se destaca que otras instituciones, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Gobierno del Estado, ya utilizan formatos similares sin observaciones de entes fiscalizadores.

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      El contrato simplificado incluirá elementos básicos como el objeto del contrato, montos, partidas presupuestales, plazos de entrega, condiciones de pago, sanciones por incumplimiento y obligaciones del proveedor. También contempla cláusulas para rescindir contratos en caso de retrasos o incumplimientos, así como penalizaciones económicas por demora en la entrega de bienes o servicios.

      Los montos autorizados para 2026 establecen que las adjudicaciones directas podrán realizarse hasta por mil 125 UMA, equivalentes a 131 mil 962 pesos con 50 centavos, mientras que las invitaciones restringidas aplicarán para contratos de hasta un millón 583 mil 550 pesos.

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