Cada municipio decide si aplica o no la ley seca: Gobernación

La Dirección de Gobernación afirmó que no existe una ley seca formal en San Luis Potosí, ya que no se ha emitido ninguna disposición restrictiva que no permita la venta de cerveza o de cualquier otro tipo de bebida alcohólica.

El director del área, Roberto González Rubio, indicó que a partir del decreto del 31 de marzo en donde se consideró no esencial la producción de cerveza en el país, esas empresas dejaron de fabricar y la escasez de ese productose ha intensificado. Aclaró que la venta de alcohol se canceló en supermercados a sugerencia de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), debido a que no se considera como una actividad esencial, por lo que se pidió que mejor se dedicaran a vender productos de primera necesidad. Respecto de la restricción en municipios huastecos como Tamazunchale, Matlapa, Xilitla y Axtla, González Rubio indicó que cada administración tiene la facultad de decretarlo, ya que ese acuerdo se realiza en los cabildos y determinaron que al terminar la cuarentena se finalizará con las restricciones. Mencionó que en Villa de Zaragoza y Villa de Reyes, habrá restricciones en los horarios para la venta de bebidas alcohólicas este próximo domingo 10 de mayo, pero que sólo son restricciones de horario.