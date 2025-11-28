logo pulso
Cae empleo y sube pobreza laboral: Inegi

En el 3er trimestre, desaparecen casi 65 mil plazas y aumenta población con insuficiencia de ingresos para la canasta básica

Por Jaime Hernández

Noviembre 28, 2025 03:00 a.m.
Al mismo tiempo que se registró una caída anual en la población empleada en San Luis Potosí durante el tercer trimestre de este año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) consignó, en el mismo periodo, un incremento de 5.5 por ciento en la población del estado cuyo ingreso laboral es insuficiente para adquirir la canasta alimentaria.

En su reporte sobre pobreza laboral correspondiente al periodo entre julio y septiembre de este año, el Inegi reportó que el 43.5 por ciento de la población potosina enfrentaba esa circunstancia. Un año antes, en el tercer trimestre de 2024, la medición era del 38 por ciento.

Este incremento de 5.5 por ciento fue el más alto entre los estados del país. Las entidades que siguen a San Luis son Veracruz y Durango, con alzas de 3.1% y 2.4%.

El reporte muestra además que en un año, el ingreso laboral per cápita en la entidad se deterioró en un 10.13 por ciento, al perder 389.84 pesos. Durante el tercer trimestre del año pasado, era de tres mil 847.49 pesos y en el mismo lapso de este año, bajó a tres mil 457.65 pesos.

El reporte de la dependencia, que refleja el incremento de la pobreza laboral en San Luis Potosí, apareció un día después de que el propio Inegi diera a conocer la medición trimestral de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el que se establece que en el mismo lapso en el que aumentó la pobreza laboral, el conteo de población ocupada en San Luis Potosí se redujo en 64 mil 529 personas.

