Crece 10.2% pobreza laboral en SLP

Hasta el segundo trimestre del 2025, el estado de San Luis Potosí registró que el 44.8 por ciento de la población laboral tiene un ingreso menor al costo de la canasta básica alimentaria, lo que representa un incremento anual del 10.2 por ciento con respecto al mismo periodo del 2024, siendo el mayor aumento porcentual a nivel nacional, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según los datos del informe de Pobreza Laboral (PL), un total de 11 entidades federativas registraron incrementos en el porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al valor monetario de la canasta básica alimentaria, entre los que se encuentra San Luis Potosí.

Sin embargo, tan solo la entidad potosina registró un incremento anual considerable, pues el resto de entidades federativas que aumentaron su población en pobreza laboral, oscilan entre el 3.6 y 0.1 por ciento de variación anual.

En todo el estado, el 44.8 por ciento de la población registró que tiene un ingreso menor al costo de la canasta básica, siendo el porcentaje más grande registrado desde el primer trimestre del 2021, cuando ascendió al 46.5%.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tan solo en la capital potosina, el 32.6 por ciento de la población registró un ingreso laboral menor al costo de la canasta básica, siendo el mayor porcentaje registrado desde el cuarto trimestre del 2016, cuando este ascendió al 32.7 por ciento de la población.

De acuerdo con lo reportado por el Inegi, la entidad potosina registró en el periodo de abril a junio un ingreso laboral promedio de 6 mil 475 pesos. De forma desagregada, los hombres ganaron en promedio un monto 6 mil 779 pesos, mientras que las mujeres fueron 6 mil 171 pesos.

El sector con el mayor ingreso laboral promedio es el de gobierno y organismos internacionales, mientras que el sector agropecuario tiene el menor ingreso laboral promedio en el reporte.