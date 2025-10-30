logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Cae segundo implicado en violación de universitaria

Un menor de edad está detenido por su presunta participación en una agresión sexual en la Facultad de Derecho de la UASLP.

Por Redacción

Octubre 30, 2025 03:00 a.m.
A
Cae segundo implicado en violación de universitaria

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que una persona menor de edad, presuntamente involucrado en la agresión sexual ocurrida al interior de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), está a disposición de la institución.

En un boletín informativo, la fiscalía detalló que el adolescente fue conducido conforme a los protocolos establecidos para personas menores de edad en conflicto con la ley, garantizando en todo momento el respeto a sus derechos humanos y al debido proceso.

La fiscalía no proporcionó el nombre de pila del detenido ni detalló si el joven es alumno de Derecho o de otra entidad universitaria. Así mismo, tampoco se informó si él se entregó a la autoridad o si fue detenido por agentes de la Policía de Investigación en el estado.

Agrega la fiscalía en su comunicado que en las próximas horas, el presunto segundo implicado será puesto a disposición de la autoridad especializada en justicia para adolescentes, la cual será la encargada de definir su situación jurídica conforme a lo que establece la ley vigente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alertan por mínimas de 6°C en zona centro este jueves
Alertan por mínimas de 6°C en zona centro este jueves

Alertan por mínimas de 6°C en zona centro este jueves

SLP

Pulso Online

Las temperaturas máximas serán de 24ºC en zona centro y de 27°C en zona huasteca

Frente frío 11 deja bajas temperaturas y viento en San Luis Potosí
Frente frío 11 deja bajas temperaturas y viento en San Luis Potosí

Frente frío 11 deja bajas temperaturas y viento en San Luis Potosí

SLP

Redacción

El SMN prevé amaneceres fríos, rachas de viento de hasta 50 km/h y sin lluvias significativas para la entidad

Cae segundo implicado en violación de universitaria
Cae segundo implicado en violación de universitaria

Cae segundo implicado en violación de universitaria

SLP

Redacción

Un menor de edad está detenido por su presunta participación en una agresión sexual en la Facultad de Derecho de la UASLP.

Letras en San Luis: punto de encuentro de la literatura
Letras en San Luis: punto de encuentro de la literatura

Letras en San Luis: punto de encuentro de la literatura

SLP

Redacción

El alcalde Enrique Galindo Ceballos presentó el evento en la Ciudad de México