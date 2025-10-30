Cae segundo implicado en violación de universitaria

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que una persona menor de edad, presuntamente involucrado en la agresión sexual ocurrida al interior de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), está a disposición de la institución.

En un boletín informativo, la fiscalía detalló que el adolescente fue conducido conforme a los protocolos establecidos para personas menores de edad en conflicto con la ley, garantizando en todo momento el respeto a sus derechos humanos y al debido proceso.

La fiscalía no proporcionó el nombre de pila del detenido ni detalló si el joven es alumno de Derecho o de otra entidad universitaria. Así mismo, tampoco se informó si él se entregó a la autoridad o si fue detenido por agentes de la Policía de Investigación en el estado.

Agrega la fiscalía en su comunicado que en las próximas horas, el presunto segundo implicado será puesto a disposición de la autoridad especializada en justicia para adolescentes, la cual será la encargada de definir su situación jurídica conforme a lo que establece la ley vigente.

