Exige el PRI renuncia del rector tras denuncia de agresión sexual

Sara Rocha subrayó que la violencia en espacios educativos resulta especialmente grave

Por Samuel Moreno

Octubre 21, 2025 11:19 a.m.
A
Sara Rocha Medina/Foto: Pulso

Sara Rocha Medina/Foto: Pulso

La presidenta estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sara Rocha Medina, condenó los hechos ocurridos en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), donde una estudiante fue agredida sexualmente dentro de las instalaciones el pasado 17 de octubre. La dirigente priista consideró que la situación refleja una crisis institucional que debe tener consecuencias, y pidió la renuncia del rector Alejandro Zermeño Guerra.

Rocha Medina subrayó que la violencia en espacios educativos resulta especialmente grave por tratarse de entornos que deberían garantizar seguridad y respeto a la comunidad estudiantil. Señaló que los hechos registrados no solo son inadmisibles, sino que evidencian una falta de actuación y prevención por parte de las autoridades universitarias.

La líder del PRI recordó que en semanas recientes también se han registrado conflictos internos en otras facultades, como Economía y Enfermería, donde estudiantes han denunciado acoso y abusos de poder. A su juicio, estas situaciones reflejan un patrón de omisión y permisividad que no ha sido atendido a fondo, lo que ha deteriorado la confianza en la institución.

En ese sentido, sostuvo que el rector debe asumir su responsabilidad política y administrativa, y permitir que la universidad inicie una nueva etapa. Afirmó que la UASLP enfrenta problemas estructurales que requieren una reestructuración profunda, orientada a garantizar derechos y condiciones dignas para el alumnado.

Rocha Medina llamó a las autoridades universitarias a actuar con transparencia y a no encubrir a ningún funcionario involucrado o que tenga conocimiento de los hechos. Advirtió que la falta de acción solo prolongará el deterioro institucional y la pérdida de credibilidad de una universidad que, dijo, "debe reconstruirse desde sus cimientos para recuperar la confianza de los estudiantes y la sociedad potosina".

