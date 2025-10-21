logo pulso
Caen director, funcionaria y dos alumnos de la UASLP tras protestas

Esto, en el contexto del segundo día de manifestaciones por la presunta agresión sexual en la Facultad de Derecho

Por Iván Edmundo Rodríguez

Octubre 21, 2025 10:37 a.m.
A
Foto: Pulso

Foto: Pulso

Dos estudiantes de la Facultad de Derecho han sido expulsados de forma definitiva por su participación en un caso de violencia de género, informó la UASLP este martes.

Esto, en el contexto del segundo día de protestas por una agresión sexual contra una joven en la Facultad de Derecho.

"Esta determinación se adoptó al constatarse que las acciones de los alumnos contravienen de manera grave los principios y valores universitarios, y constituyen una infracción sancionada en el marco normativo de la institución", dijo la casa de estudios en un comunicado.

También se informó que, "de acuerdo a sus atribuciones, el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra destituyó a la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Magdalena González Vega y a diversos funcionarios de la Facultad de Derecho".

Además, "aceptó la renuncia presentada por el director Germán Federico Pedroza Gaitán, para los trámites conducentes. También giró instrucciones para que de manera conjunta, y a través de las entidades que corresponda, se realice una revisión exhaustiva de los protocolos universitarios para su mejora y/o actualización, además de que se implementen jornadas intensivas para reforzar la capacitación del personal". 

EL COMUNICADO: 

