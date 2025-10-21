logo pulso
Inegi prevé débil crecimiento de la actividad económica de México

Por El Universal

Octubre 21, 2025 10:14 a.m.
A
La economía mexicana habría registrado un débil crecimiento en septiembre pasado, con lo que habría ligado dos meses al alza, revelan las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Con base en el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) se estima que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) tuvo un incremento mensual de 0.1% en agosto y septiembre pasados respectivamente.
La actividad productiva del país avanzó debido a que el sector servicios habría registrado un aumento mensual estimado de 0.1% en septiembre, luego de un crecimiento de 0.2% en agosto.
Por su parte, el sector industrial habría reportado un avance de 0.1% en el noveno mes del año, luego de una caída de 0.3% ya confirmada en el periodo inmediato anterior.
El IOAE anticipa para septiembre de 2025 un retroceso anual de 0.6% de la actividad económica del país, con base en cifras ajustadas por estacionalidad.
Se espera una disminución de 3.0% en las actividades industriales, mientras que el sector servicios habría avanzado 0.8%, en el periodo de referencia.
El IOAE permite contar con estimaciones oportunas sobre la evolución de la actividad económica. Así, mientras que el IGAE y sus componentes se dan a conocer aproximadamente ocho semanas después de terminado el mes de referencia, el IOAE presenta sus estimaciones apenas tres semanas después del cierre del mes. Con esto, se adelanta cinco semanas a la publicación de los datos oficiales, explicó el Inegi.
