Calera reabre, tolerada por Villa de Pozos

La empresa tenía clausura definitiva dictada por una sentencia

Por Martín Rodríguez

Noviembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Calera reabre, tolerada por Villa de Pozos

A pesar de que la alcaldía de la capital en el primer periodo de Enrique Galindo Ceballos, clausuró las operaciones de Cal Química de México S.A. de C.V. (Grupo Calidra) en cumplimiento de una sentencia definitiva, la presidente concejal del ahora municipio de Villa de Pozos, Teresa Rivera Acevedo permitió la reapertura de operaciones de la empresa calera de la carretera a Rioverde.

Vecinos de los fraccionamientos Bosques de la Florida, Residencial La Florida, Granjas de la Florida, Real del Potosí y del Grupo Ecológico La Florida denunciaron que a pesar de que la alcaldía de la capital, ejecutó la sentencia definitiva, la presidenta concejal violó los términos del amparo y la empresa opera de manera abierta.

A nombre de los vecinos, Justino Castro Rodríguez, representante del grupo de Ecología de La Florida; José Campos Reyes, representante de colonos de Bosques de la Florida y Francisco Romero Tristán, como representante general del grupo de Ecología, explicaron que en 2023, el alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos tomó una decisión en Pozos, todavía delegación, para ejecutar una sentencia de un juicio promovido administraciones antes, que llevó a la clausura del sitio el 23 de agosto de aquel año.

