Estudiantes de la UPSLP invitan a su “Sale Force Fest”

Estudiantes y docentes de las carreras de Mercadotecnia Internacional y de Negocios y Mercadotecnia de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) presentaron ayer, la edición número 14 de su tradicional evento “Sales Force Fest” en el que más de 190 jóvenes competirán por lograr las mayores ventas de un producto específico.

Este festival se realizará el próximo viernes 7 de noviembre en las instalaciones de la propia UPSLP, abierto a todo público y en un horario de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche. Por decisión de las y los participantes, la temática del evento girará en torno a los videojuegos y los personajes de las sagas más famosas.

Habrá bandas musicales, caracterizaciones (cosplay) y sorpresas diversas. Este evento, en el que tradicionalmente se venden tortas con muy diversas preparaciones como producto central de la competencia, sirve para desarrollar en las y los estudiantes habilidades de planeación, liderazgo, innovación, trabajo en equipo, administración con base en objetivos, estrategias de publicidad y venta, etcétera.

El Sales Force Fest recibe el patrocinio de la Cooperativa Pascual, productora de los refrescos Boing entre otros productos. El año pasado, se alcanzó una meta de venta de venta de 15 mil tortas y el equipo más exitoso obtuvo una ganancia neta de 80 mil pesos. En esta edición, se pretende alcanzar la cifra de 21 mil tortas vendidas y la asistencia de al menos seis personas.

