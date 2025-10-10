Calles de Villa de Pozos, en mal estado tras lluvias

Las recientes volvieron a evidenciar el deterioro que persiste en varias calles de Villa de Pozos, particularmente en la zona que rodea el antiguo Rastro Municipal, donde los encharcamientos, el lodo y los baches complican la movilidad y afectan la actividad comercial del sector.

El tramo de la calle Ricardo B. Anaya, que conecta desde el Anillo Periférico hasta la avenida Santa Ana, presenta las mayores afectaciones. En el lugar se observan banquetas anegadas y pasos peatonales encharcados, lo que limita el tránsito de vecinos y clientes, además de perjudicar al comercio informal que se instala en los alrededores cada fin de semana.

En materia vial, los conductores enfrentan baches de gran tamaño, muchos de ellos cubiertos por el agua acumulada, lo que impide detectarlos a simple vista y ocasiona daños en las unidades que circulan por la zona. Dichas afectaciones también se aprecian en las calles Modesto Santa Cruz, Mendizábal, Francisco del Palomo; entre otras más.

A pesar de que parte de las instalaciones del antiguo Rastro Municipal fueron adaptadas para albergar oficinas de atención ciudadana de las autoridades de Villa de Pozos, una sección del inmueble donde antes se descargaba el ganado permanece en completo abandono, generando un punto de riesgo e inseguridad, especialmente durante las noches.

Vecinos del sector y comerciantes demandaron cercanos al Rastro hicieron un llamado a las autoridades del nuevo municipio para que se siga atendiendo las necesidades en materia de infraestructura del sitio y no continúe afectando la actividad comercial.