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Calor intenso y hasta tormentas marcarán clima en SLP

Advierten riesgo de incendios y condiciones para granizadas y tolvaneras

Por Redacción

Abril 17, 2026 07:01 a.m.
A
Calor intenso y hasta tormentas marcarán clima en SLP

El calor no da tregua en San Luis Potosí. Este viernes 17 de abril se mantendrán las altas temperaturas en todo el estado, mientras que por la tarde aumentará la probabilidad de lluvias en varias regiones.

De acuerdo con el pronóstico estatal, las precipitaciones se presentarían de forma dispersa en las zonas Media, Altiplano y Centro, principalmente hacia la tarde y noche.

En cuanto a temperaturas, la región Huasteca será la más calurosa, con hasta 37 grados Celsius, seguida de la zona Media con 36 grados. En el Altiplano se esperan 33 grados y en la zona Centro 32, aunque por la mañana el ambiente será más fresco, con mínimas de hasta 12 grados.

Para el fin de semana, las condiciones podrían intensificarse. Se prevén tormentas eléctricas, lluvias fuertes, posible caída de granizo y tolvaneras, por lo que se recomienda tomar precauciones.

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Además, el ambiente seco y las rachas de viento mantienen el riesgo de incendios forestales y urbanos en las regiones Centro, Media y Altiplano.

Las autoridades piden a la población mantenerse atenta a los cambios en el clima, especialmente ante la posibilidad de fenómenos más intensos en los próximos días.

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