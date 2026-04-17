Tigres busca afianzarse en zona de liguilla ante Necaxa

Los Tigres de Nuevo León tienen claro que deberán mantenerse entre los ocho mejores para estar en la "Fiesta Grande" del futbol mexicano, pero también buscarán posesionarse mejor en la tabla general.

Este sábado 18 de abril, cotejo de la fecha 15, los dirigidos por Guido Pizarro visitarán al Necaxa en la cancha del Estadio Victoria, oportunidad para que los Felinos sigan con una racha positiva en lo que es el cierre del Clausura de 2026.

Apenas el fin de semana pasado los Tigres derrotaron con categoría 4-1 a Chivas, líder actual del balompié azteca.

Este resultado permitió que los Universitarios de Nuevo León se colaran a posición seis de la tabla general con 20 puntos, con la posibilidad de que si llegaran a ganar los tres partidos que les restan y que los equipos de arriba no sumen, en este caso Cruz Azul, Pachuca, Pumas y Toluca, Tigres podría ser segundo lugar.

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Por su parte, Necaxa quiere cerrar de manera digna el Clausura 2026, aunque matemáticamente tiene posibilidades de entrar como octavo, pero deberá ganar el resto de sus partidos y que los equipos que están arriba del Rayo no saquen puntos.

Los de Aguascalientes son el lugar 12 con 16 unidades, a tres del octavo, que por el momento es el Atlas con 19 puntos. Apenas el fin de semana pasado, los Rojiblancos cayeron 3-1 ante Gallos de Querétaro.

Asimismo, Necaxa querrá mejorar sus números como local, ya que los Hidrocálidos suman cuatro derrotas por tres victorias en su cancha.

Necaxa vs Tigres

Hora: 17:00 horas.

Estadio: Victoria.

TV: Claro Sports/TV Azteca.