Jaime Chalita,ya está al frente del CEMéxico

El Consejo Empresarial Mexicano (CEMéxico), Capítulo San Luis, presentó de manera formal este jueves a Jaime Chalita Zarur como el nuevo dirigente del organismo privado. De entrada, dijo que es increíble que el "Impuesto Verde" no tenga ninguna retribución a la iniciativa privada, que les cobren impuestos por generar empleos y que por esas condiciones de falta de liderazgo y gobernanza, también estén duplicadas algunas contribuciones entre el estado y los ayuntamientos

Anunció una transformación profunda para gestionar que se evite la duplicidad de trámites y la duplicidad de pagos de impuestos o derechos de las empresas, entre diferentes niveles

de gobierno.

Precisó que hay adversidades que incluyen la falta de liderazgo y de gobernanza en el sector público, sobre todo cuando toman decisiones sin tomar en cuenta al sector privado.

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Dijo que esa falta de liderazgo se refleja, por ejemplo, en el caso del impuesto sobre la nómina, ese en el que se les cobran impuestos por dar fuentes de empleo, pero también en el famoso impuesto verde en el que es increíble que les cobren y aunque cumplan, no hay ninguna disposición de retorno del valor de lo aportado para generar incentivos a la iniciativa privada.

Agregó que otro problema de esa falta de liderazgo y de gobernanza está relacionado con la mejora regulatoria y viene del hecho de que se duplican las contribuciones tanto en el gobierno del estado como en el municipio, lo que afecta de manera muy fuerte a la iniciativa privada.