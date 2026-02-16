Cambio de Ruta impulsa comité de seguimiento a proyecto "Splash"

Cambio de Ruta AC, llevó a cabo el domingo una reunión pública en las instalaciones del 'Splash', al interior del Tangamanga I, donde hubo participación de la ciudadanía, especialistas y autoridades, según se informó.

Esto, con motivo del proyecto de recuperación de parque acuático.

"Como resultado de ese diálogo -señalaron- se acordó la creación de un Comité de Evaluación y Seguimiento del Proyecto, integrado por representantes ciudadanos, académicos y del gobierno", señalaron.

El colectivo exige transparencia y participación técnica como factores indispensables, cuando se trata de intervenir un espacio ambiental estratégico como el Parque Tangamanga.

"Desde nuestra postura, hemos sido claros: mientras el Comité se instala, revisa información técnica y evalúa impactos ambientales, lo prudente y responsable es que las obras se detengan temporalmente. No se trata de frenar el desarrollo, se trata de garantizar que cualquier intervención cumpla con estándares ambientales, estudios verificables y medidas de mitigación adecuadas".

Recordaron que están hablando de posible afectación a arbolado en aproximadamente 7 hectáreas de la rehabilitación del parque acuático, impactos en suelo y cobertura vegetal, además de potenciales efectos en disponibilidad y manejo del agua.

"La creación del Comité abre una oportunidad institucional valiosa. Ahora lo importante es que el proceso sea serio, técnico y transparente", señalan en su comunicado.