logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AÑO NUEVO CHINO EN SAN LUIS POTOSÍ

Fotogalería

AÑO NUEVO CHINO EN SAN LUIS POTOSÍ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum presenta "Boxeando por la Paz"

Capacitarán a 100 mil jóvenes con apoyo federal

Por El Universal

Febrero 16, 2026 08:51 a.m.
A
Sheinbaum presenta "Boxeando por la Paz"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Programa "Boxeando por la Paz", con el que boxeadores y boxeadoras profesionales se volverán "maestros" de jóvenes para que se incorporen a este deporte.

En su conferencia mañanera de este lunes 16 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que se dará un apoyo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

"Ellos se van a volver maestros y maestras de box para 100 mil jóvenes en todo el país (...). Un apoyo a las y los jóvenes, es totalmente gratuito y el objetivo es incorporar a jóvenes a este deporte e involucrarlos en la disciplina, de lo que significa el box", explicó al destacar la prevención social.

En este programa participan boxeadores y boxeadoras profesionales como Jackie Nava, Eunice Campos, Mariana "La Barbie" Juárez, Marilyn Badillo, Alejandro "El Conejo" González, Juan Pérez "El Güerito de Tepito", entre otros.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el programa "tiene muchas virtudes", como que invita a los y las jóvenes a que no se acerquen a las drogas ni a un grupo delictivo.

Destacó que se apoya a los peleadores que quieren ser campeones, con un salario mínimo y seguro médico.

"Es un programa integral que estamos seguros va a ayudar muchísimo en todo el país", declaró.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sheinbaum presenta "Boxeando por la Paz"
Sheinbaum presenta "Boxeando por la Paz"

Sheinbaum presenta "Boxeando por la Paz"

SLP

El Universal

Capacitarán a 100 mil jóvenes con apoyo federal

Carnaval de Mazatlán 2026 reúne a más de 500 mil personas
Carnaval de Mazatlán 2026 reúne a más de 500 mil personas

Carnaval de Mazatlán 2026 reúne a más de 500 mil personas

SLP

El Universal

El desfile "Arriba la tambora" llenó la Avenida del Mar con 30 carros alegóricos y decenas de comparsas

Incendio en negocio de Iztacalco moviliza a cuerpos de emergencia
Incendio en negocio de Iztacalco moviliza a cuerpos de emergencia

Incendio en negocio de Iztacalco moviliza a cuerpos de emergencia

SLP

El Universal

Bomberos rescatan a adulto mayor y seis mascotas durante el siniestro en la colonia Picos

Reactivan la contingencia ambiental
Reactivan la contingencia ambiental

Reactivan la contingencia ambiental

SLP

El Universal