Sheinbaum presenta "Boxeando por la Paz"
Capacitarán a 100 mil jóvenes con apoyo federal
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Programa "Boxeando por la Paz", con el que boxeadores y boxeadoras profesionales se volverán "maestros" de jóvenes para que se incorporen a este deporte.
En su conferencia mañanera de este lunes 16 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que se dará un apoyo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
"Ellos se van a volver maestros y maestras de box para 100 mil jóvenes en todo el país (...). Un apoyo a las y los jóvenes, es totalmente gratuito y el objetivo es incorporar a jóvenes a este deporte e involucrarlos en la disciplina, de lo que significa el box", explicó al destacar la prevención social.
En este programa participan boxeadores y boxeadoras profesionales como Jackie Nava, Eunice Campos, Mariana "La Barbie" Juárez, Marilyn Badillo, Alejandro "El Conejo" González, Juan Pérez "El Güerito de Tepito", entre otros.
La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el programa "tiene muchas virtudes", como que invita a los y las jóvenes a que no se acerquen a las drogas ni a un grupo delictivo.
Destacó que se apoya a los peleadores que quieren ser campeones, con un salario mínimo y seguro médico.
"Es un programa integral que estamos seguros va a ayudar muchísimo en todo el país", declaró.
