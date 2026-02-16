logo pulso
Vuelca vehículo en avenida San Pedro

El percance ocurrió casi esquina con avenida Libertad, en la colonia San Francisco

Por Redacción

Febrero 16, 2026 08:40 a.m.
A
Vuelca vehículo en avenida San Pedro

Un automóvil volcó la mañana de este lunes en la avenida San Pedro, casi en su cruce con avenida Libertad, en la colonia San Francisco, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

La unidad involucrada es una Volkswagen CrossFox, que quedó volcada sobre la vialidad y generó afectaciones a la circulación en la zona.

Se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y, de ser posible, utilizar rutas alternas mientras se realizan las maniobras correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado de manera oficial si hay personas lesionadas.

SLP

Redacción

El percance ocurrió casi esquina con avenida Libertad, en la colonia San Francisco

