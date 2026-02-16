Arde el Panalillo; fin de semana con varios incendios en Pozos

logo pulso
Uno de los siniestros forestales afectó 40 hectáreas

Por Redacción

Febrero 16, 2026 09:07 a.m.
A
Villa de Pozos registró un fin de semana con múltiples incendios en distintos puntos del municipio, informó la Coordinación de Protección Civil Municipal.

Entre viernes y domingo se atendieron siniestros en lotes baldíos —derivados de quema de basura, muebles y llantas—, además de incendios de pastizal y dos de tipo forestal.

Las zonas afectadas incluyeron La Campiña, fraccionamiento Rada, Ananda Residencial, La Florida, Real del Potosí, Ciudad Satélite y el Cerro de Panalillo.

El caso más relevante ocurrió a un costado de la Telesecundaria Ricardo Flores, en el Panalillo, donde el fuego se extendió y afectó aproximadamente 40 hectáreas.

En todos los casos se trabajó en coordinación con el H. Cuerpo de Bomberos y autoridades correspondientes, logrando controlar las llamas y evitar mayores riesgos.

Protección Civil reiteró el llamado a evitar la quema de basura y lotes baldíos, al advertir que estas prácticas suelen detonar este tipo de emergencias.

