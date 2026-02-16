Arde el Panalillo; fin de semana con varios incendios en Pozos

Villa de Pozos registró un fin de semana con múltiples incendios en distintos puntos del municipio, informó la Coordinación de Protección Civil Municipal.

Entre viernes y domingo se atendieron siniestros en lotes baldíos —derivados de quema de basura, muebles y llantas—, además de incendios de pastizal y dos de tipo forestal.

Las zonas afectadas incluyeron La Campiña, fraccionamiento Rada, Ananda Residencial, La Florida, Real del Potosí, Ciudad Satélite y el Cerro de Panalillo.

El caso más relevante ocurrió a un costado de la Telesecundaria Ricardo Flores, en el Panalillo, donde el fuego se extendió y afectó aproximadamente 40 hectáreas.

En todos los casos se trabajó en coordinación con el H. Cuerpo de Bomberos y autoridades correspondientes, logrando controlar las llamas y evitar mayores riesgos.

Protección Civil reiteró el llamado a evitar la quema de basura y lotes baldíos, al advertir que estas prácticas suelen detonar este tipo de emergencias.