Camioneros, aún impedidos para cobrar nueva tarifa: SCT

Advierte que el ajuste tarifario de 13.50 pesos no se ha publicado en el Periódico Oficial

Por Pulso Online

Enero 15, 2026 11:29 a.m.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) alertó a los usuarios del transporte público que su personal se encuentra realizando inspecciones permanentes para verificar que se respete la tarifa aún vigente de 12.50 pesos en los camiones urbanos.

Precisó que el ajuste tarifario correspondiente al ejercicio 2026 de 13.50 pesos general aún no ha sido publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE).

"Ante cualquier cobro excesivo, repórtalo al WhatsApp de Atención Ciudadana: 4444877096. Te sugerimos mantenerte al pendiente de las páginas oficiales de esta dependencia, donde se dará a conocer la tarifa autorizada y la fecha en que entrará en aplicación", señaló la SCT.

Queda en 13.50 pesos nueva tarifa de camiones

En las próximas horas será publicada en el Periódico Oficial para su entrada en vigor

