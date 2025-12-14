logo pulso
SLP

Camioneta atropella a una joven

Por Redacción

Diciembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Camioneta atropella a una joven

CIUDAD VALLES.- Una joven fue atropellada por una camioneta al intentar cruzar a pie el bulevar México-Laredo, frente a la plaza comercial Punto Novel.

El accidente sucedió este sábado por la tarde, en el tramo que comprende de la glorieta Hidalgo al cruce con la avenida Universidad, también llamado Distribuidor Vial.

Una joven de 18 años de edad, identificada como Kedia Vanessa, vecina de la colonia Doracely, caminaba por el lugar y corrió para pasar de un extremo al otro del bulevar.

Sin embargo, no llegó ni a medio camino cuando fue embestida por una camioneta Volkswagen blanca, modelo reciente, que se presume era conducida a velocidad inmoderada.

La persona que conducía la camioneta asumió la responsabilidad y llamó a su aseguradora para que se hiciera cargo de los gastos médicos.

Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a la lesionada a un sanatorio particular; sus lesiones no eran de gravedad.

