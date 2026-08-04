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Canacope no ha solicitado reuniones formales: UGCH

Por Rolando Morales

Agosto 04, 2026 03:00 a.m.
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Canacope no ha solicitado reuniones formales: UGCH
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      Jesús Becerra, titular de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, aseguró que la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope) no ha solicitado reuniones formales con la dependencia municipal, pese a las críticas y señalamientos realizados recientemente por comerciantes sobre una supuesta falta de atención por parte de las autoridades.

      Luego de que integrantes de Canacope se manifestaran y señalaran la ausencia de acuerdos con la Unidad de Gestión del Centro Histórico, el funcionario sostuvo que hasta el momento no existe registro de una petición formal de audiencia. Incluso, afirmó que el representante de la organización no se ha acercado a la dependencia para plantear directamente sus inquietudes o propuestas.

      Becerra señaló que la unidad mantiene disposición para escuchar planteamientos relacionados con el Centro Histórico y afirmó que las puertas de la dependencia permanecen abiertas para atender cualquier propuesta que contribuya a mejorar las condiciones de la zona.

      Respecto a las inconformidades expresadas por comerciantes y locatarios de los mercados Hidalgo y República, quienes también denunciaron falta de atención y problemas de seguridad, indicó que existe un trabajo permanente de coordinación con áreas como Seguridad Pública y Protección Civil para atender las necesidades de estos espacios.

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      El funcionario explicó que días antes de la conferencia de prensa de los comerciantes se realizó una reunión del Consejo de Seguridad del Centro Historico, donde participaron locatarios y se presentaron diversas solicitudes relacionadas con ambos centros de abasto y otros mercados municipales. Añadió que algunas de las personas que posteriormente manifestaron sus inconformidades no estuvieron presentes en ese encuentro, por lo que los invitó a acercarse directamente a la Unidad de Gestión del Centro Histórico para canalizar y dar seguimiento a sus planteamientos, los cuales, dijo, se relacionan principalmente con mantenimiento y atención cotidiana de los mercados.

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