Cancelan los eventos culturales por tormenta

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La Dirección de Cultura del Ayuntamiento soledense informó que las lluvias registradas el fin de semana obligaron a posponer actividades culturales y musicales y a programas, como fue el caso del evento "Soledad Canta, Soledad Baila" en el que se tenía prevista la presentación de la cantante de ranchero Rubí Flores.

La artista, originaria de este mismo municipio, se presentará el próximo domingo, a la espera de que haya un mejor clima. Así lo informó el titular de la citada dirección, Felipe Cárdenas Quibrera, quien detalló que la presentación musical de "La Voz Ranchera de Soledad" se programó para las 7:00 de la tarde de este domingo 2 de agosto, sin embargo, la tormenta obligó al Ayuntamiento a posponer la actividad para garantizar la integridad de las familias y proteger los equipos técnicos.

Rubí Flores se presentará el próximo domingo 9 a la misma hora y en el mismo lugar, considerando que, hasta ahora, los pronósticos del clima prevén un cielo despejado.

Cárdenas Quibrera informó que los Domingos Culturales ofrecen "una amplia variedad de presentaciones musicales y artísticas, totalmente libres, para el disfrute de las familias que acuden a compartir un momento de sana convivencia en el centro del municipio".

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