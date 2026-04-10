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Caos vial en la 57: filas kilométricas hacia SLP

Congestión se repite en tramo a La Pila

Por Redacción

Abril 10, 2026 04:42 p.m.
A
Filas kilométricas en la 57

Filas kilométricas en la 57

Tráfico intenso se registra en la carretera 57, en dirección a la entrada a San Luis Potosí, donde automovilistas reportan largas filas de vehículos prácticamente detenidos.

De acuerdo con imágenes y denuncias ciudadanas, la carga vehicular se extiende desde el municipio de Villa de Pozos y supera la zona del Centro de Reinserción Social de La Pila.

Hasta el momento no se ha informado una causa específica del congestionamiento; sin embargo, conductores señalan que este tipo de situaciones no es la primera vez que ocurre en este tramo.

Ante la falta de avance, algunos automovilistas han optado por buscar rutas alternas.

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