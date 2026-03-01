Capital sin estrategia integral contra emisiones: Galindo

El alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmó que el control de emisiones contaminantes en la capital requiere un programa integral y coordinado entre los tres niveles de gobierno, al considerar que el municipio por sí solo no puede enfrentar el problema de manera aislada.

Señaló que ya se han planteado acercamientos con el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal para establecer una estrategia conjunta, especialmente por la cercanía y el tamaño de la zona industrial.

El edil subrayó que uno de los puntos críticos es precisamente la zona industrial, donde, dijo, durante años no se ha aplicado una contención suficiente. Indicó que el Ayuntamiento ha impulsado acciones como la reforestación, incluso dentro de ese sector, donde se han plantado más de 15 mil árboles con el objetivo de crear un cinturón verde que ayude a mitigar la contaminación. Sin embargo, reconoció que esta medida por sí sola no resuelve el problema.

Galindo Ceballos también consideró que el debate no debe centrarse únicamente en los vehículos automotores. Aunque mencionó la importancia del reordenamiento vial para mejorar la movilidad y reducir emisiones, sostuvo que existe una responsabilidad compartida debido a la magnitud de la actividad industrial instalada en las inmediaciones de la ciudad. Añadió que muchas empresas cuentan con mecanismos de control de emisiones, pero insistió en que es necesario revisar su funcionamiento.

Finalmente, señaló que antes de definir nuevas medidas se requiere un diagnóstico puntual que permita identificar con precisión qué está ocurriendo en materia de calidad del aire y, a partir de ello, establecer acciones más eficaces para contener la contaminación en la capital potosina.