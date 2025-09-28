Carranza sufre daños en alumbrado por vandalismo

El director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, informó que los actos de vandalismo contra la infraestructura pública continúan afectando diversas zonas de la ciudad, principalmente el Centro Histórico, la Alameda y recientemente la avenida Venustiano Carranza.

El funcionario explicó que en muchos casos, tras realizar trabajos de mantenimiento, al poco tiempo los espacios vuelven a ser dañados. "En la Alameda ha sido constante, pero ahora nos pasó algo particular en Carranza: al otro día ya se había dañado un circuito", lamentó.

Para reducir estos incidentes, Azuara señaló que se ha optado por ahogar el cableado eléctrico y de suministro en zonas de mayor riesgo, aunque en algunos puntos, como la propia Alameda, se ha tenido que mantener el cableado aéreo.

De acuerdo con los reportes de la dependencia, el 50 por ciento de los daños corresponden a cortes de cableado, alrededor del 30 por ciento a fallas en circuitos, y el resto, un 20 por ciento, se debe a robos menores o a otros incidentes como accidentes automovilísticos o caídas de árboles que afectan luminarias, postes o mobiliario urbano.

El titular de Servicios Municipales destacó que varios de estos casos han sido denunciados formalmente y han permitido detener a responsables. Asimismo, subrayó la coordinación con la sindicatura, ha favorecido la recuperación de más de 2 millones de pesos por daños al patrimonio municipal.

Azuara indicó que estos recursos no solo se relacionan con su área, sino también con acciones conjuntas con las direcciones de Ecología y Obras Públicas, entre otras. Puso como ejemplo el caso de una lámpara antigua de la Alameda que fue dañada por un particular y que se logró recuperar gracias a los procedimientos legales impulsados por la sindicatura.

El funcionario reiteró el llamado a la ciudadanía a respetar los espacios públicos y a denunciar cualquier acto de vandalismo que atente contra la infraestructura de la ciudad.