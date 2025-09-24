AperturaN WALMART SUPERCENTER GLORIETA

Con 125 nuevos empleos directos formales y permanentes, Walmart de México abrió en Soledad de Graciano Sánchez, la nueva tienda Walmart Supercenter Glorieta.

Presidieron el magno evento, en representación del equipo directivo de Walmart de México, Eduardo Villarreal, vicepresidente de operaciones de Walmart supercenter y Walmart Express. Le acompañaron José Ángel Lozano Delgado, director de operaciones de Walmart Supercenter; Hugo Ramírez Arteaga, director de operaciones de Walmart de México y Centroamérica; Rodolfo González Alvarado, subdirector de operaciones de Walmart Supercenter y Juan Luis Bravo, gerente de Walmart Supercenter Glorieta San Luis Potosí.

Con ellos, en la inauguración Jesús Salvador González Martínez, secretario de Desarrollo Económico de Gobierno del estado de San Luis Potosí; Juan Manuel Navarro Muñiz, presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez; Héctor Gabriel Andrade Ovalle, director de Desarrollo Económico del municipio de Soledad de Graciano Sánchez; y Verónica González, directora de Desarrollo Urbano de la alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez.

La nueva tienda estrena imagen institucional y corporativa, y abre sus puertas a una labor altruista que beneficiará al Banco de Alimentos de Fresnillo con el donativo de productos que no irán a la venta, y serán donados para ayudar a personas de escasos recursos económicos, tal y como ha ocurrido en años anteriores, como en 2024, con la donación de mil toneladas de alimentos para 30 mil personas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Eduardo Villarreal, vicepresidente de operaciones de Walmart Supercenter y Walmart Express, citó la frase del fundador de la cadena comercial, Sam Walton, “No son los individuos los que ganan, sino los equipos”.

El alcalde de Soledad de Graciano Sánchez Juan Manuel Navarro Muñiz, aseguró que este martes fue un día histórico para su municipio, y lo valoró como el resultado de una serie de acontecimientos que propician condiciones de desarrollo económico.

El titular de la secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Jesús Salvador González Martínez, envío felicitaciones del gobernador Ricardo Gallardo

Cardona por la abertura de Walmart en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Dijo que celebra que San Luis Potosí sea cada vez un polo de mayor atracción de inversiones.

Al corte del listón fue invitado el primer cliente de la tienda, José Guadalupe Barrón, a quien le fue entregado un obsequio por parte del grupo Walmart.