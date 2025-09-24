Pensión Bienestar: ¿Quiénes reciben depósito este miércoles?

Este miércoles 24 de septiembre es el penúltimo día para que millones de personas reciban su depósito de la Pensión del Bienestar, un programa de apoyos económicos que beneficia de forma bimestral a distintos grupos vulnerables.

-----¿Quiénes reciben depósito hoy 24 de septiembre?

La dispersión de pagos comenzó el primero de septiembre y finalizará el 25. Este miércoles es el penúltimo día para que millones de personas reciban el quinto pago correspondiente al periodo septiembre-octubre. De acuerdo con el calendario de la Pensión del Bienestar, las letras beneficiadas este día son "T", "U" y "V".

-----¿Qué cantidad ofrece el programa Pensión Adultos Mayores?

La ayuda económica dirigida a adultos mayores de 65 años o más otorga un depósito bimestral de 6,200 pesos, siendo este el programa del Bienestar con el monto más alto.

-----¿Qué otros programas recibirán depósito?

Según el calendario compartido por Secretaría del Bienestar, durante todo septiembre se realizaron los depósitos de diferentes programas.

Te decimos cuáles y qué cantidad se otorgó:

Programa Hijos de Madres Trabajadoras: la ayuda económica es de 1,650 o de 3,270 pesos.

Mujeres Bienestar: El monto a depositar es de 3,000 pesos.

Pensión Personas con Discapacidad: la cantidad a depositar será de 3,200 pesos.

-----¿Qué puedo hacer si no he recibido mi pago?

Aun que suele pasar muy pocas veces, se recomienda verificar en el sistema que la información personal esté actualizada, y asegurar que la tarjeta se encuentre activa. Si el problema persiste, puede acudir a cualquiera de los Bancos del Bienestar, mandar tu duda al correo demandasocial@bienestar.gob.mx o comunicarte al número 800 639 42 64.