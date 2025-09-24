México envía nota diplomática a EU por muerte de mexicano

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de México envió una nota diplomática a Estados Unidos para pedir que se realicen todas las investigaciones sobre la muerte de un mexicano en un hospital estadounidense.

Durante su conferencia de prensa de este miércoles, la mandataria indicó que también solicitó que, si hay alguna responsabilidad de violación a los derechos humanos, se apliquen las respectivas sanciones.

Ayer falleció un mexicano en Estados Unidos, en un hospital, presuntamente producto de una detención por lo que se envió una nota diplomática sobre este caso, solicitando que se hagan todas las investigaciones y que si hay alguna responsabilidad de violación a los derechos humanos sea sancionada.

Sobre el tiroteo en las instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas, dejando varias personas heridas y el agresor habría muerto, Sheinbaum dijo que no tenían reporte de ningún mexicano involucrado, pero actualizarán cuando haya información.