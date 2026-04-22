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CEA reporta 25 colonias sin agua en capital, Soledad y Pozos

Al menos tres pozos permanecen fuera de servicio, dijo Pascual Martínez

Por Rubén Pacheco

Abril 22, 2026 02:18 p.m.
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CEA reporta 25 colonias sin agua en capital, Soledad y Pozos

En medio de las discusiones entre el diputado oficialista verde Luis Fernando Gámez Macías y el alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo CeballosPascual Martínez Sánchez, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA), consideró que sí existe una crisis hídrica en la zona metropolitana, prueba de ello, es existen alrededor de 25 colonias con problemas de suministro de agua potable.

Describió que las zonas habitacionales afectadas por desperfectos en los centros de abastecimiento, se localizan en la capital, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos.

Complementó que algunas colonias impactadas por la carencia del servicio, corresponden a Satélite, Nueva Progreso, Los Limones, Hidalgo, San Ángel, Azaleas, El Aguaje y fraccionamientos adyacentes; Cactus, Las Mercedes, por mencionar algunas.

"Si ahorita van en este momento la gente no tiene agua en Azaleas, o pueden ir a colonias en Villa de Pozos como Las Mercedes y parte de Los Silos, y no tienen el servicio", remarcó.

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Enfatizó que, en la zona norte de la capital existen dos pozos fuera de servicio desde hace varios meses; lo mismo sucede con un equipo en Soledad de Graciano Sánchez.

En entrevista, reportó que, en el último mes la CEA brindó 240 servicios de pipas donde la población lo solicita; un camión cisterna de 20 litros suministra agua a entre 10 y 15 viviendas, de acuerdo con la capacidad de los aljibes o recipientes.

"Yo respeto lo que pudieran decir estas personas, pero la realidad, es la población de San Luis Potosí se merece, por lo menos, que se le hable con la claridad. Yo no comparto eso: la realidad, es que hay un problema serio de agua potable aquí en la zona metropolitana", asumió.

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