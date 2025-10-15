Ceden lluvias en distintas zonas de SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó del pronóstico climático para este miércoles en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

Señaló que hay probabilidad de lluvias y lloviznas intermitentes, principalmente en sierras, a partir de la tarde en Zona Huasteca y Zona Media.

Se esperan también lluvias moderadas en Rioverde, San Ciro y Xilitla (tarde).

Las Temperaturas máximas serán de 23°C en zona centro y de 33°C en la zona huasteca; y

las temperaturas mínimas, de 10°C en la zona centro.