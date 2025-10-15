logo pulso
Ceden lluvias en distintas zonas de SLP

La CEPC dio a conocer las previsiones climáticas para hoy

Por Redacción

Octubre 15, 2025 10:46 a.m.
A
Foto: Especial

Foto: Especial

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó del pronóstico climático para este miércoles en las cuatro regiones de San Luis Potosí. 

Señaló que hay probabilidad de lluvias y lloviznas intermitentes, principalmente en sierras, a partir de la tarde en Zona Huasteca y Zona Media.

Se esperan también lluvias moderadas en Rioverde, San Ciro y Xilitla (tarde).

Las Temperaturas máximas serán de 23°C en zona centro y de 33°C en la zona huasteca; y

las temperaturas mínimas, de 10°C en la zona centro.

