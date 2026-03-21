CEDH mantiene retraso en informe sobre desapariciones

A nueve meses de la presentación del "Informe Sombra" sobre desapariciones en San Luis Potosí, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) mantiene sin concluir el informe especial que se comprometió a emitir desde 2019, en un contexto donde colectivos acusan omisiones institucionales frente a una crisis en aumento.

La presidenta del organismo, Giovanna Itzel Argüelles Moreno, confirmó que el documento aún no está listo y continúa en proceso. "Seguimos trabajando diferentes temas, pero también sigue en integración", declaró, al reconocer que el avance depende de la información que deben proporcionar otras autoridades.

Explicó que la CEDH realiza reuniones con instituciones como la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía General del Estado (FGE) con quienes intercambia información para la elaboración del informe. Sin embargo, el documento sigue en revisión y no se precisó qué datos faltan para concluirlo.

Cuestionada sobre los retrasos, Argüelles Moreno admitió que no existe una fecha para su presentación. "No, todavía no tenemos fecha", respondió, sin establecer un plazo para cumplir con un informe pendiente desde hace al menos cinco años.

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El retraso ocurre en un contexto documentado por el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros SLP, que el 14 de junio de 2025 presentó un "informe sombra" donde advierte una crisis de desapariciones en la entidad. De acuerdo con ese documento, entre enero de 2018 y mayo de 2025 se registraron al menos mil 818 personas desaparecidas o no localizadas, de las cuales más de 700 continúan sin ser encontradas.