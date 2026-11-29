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El Ceepac compró a sobreprecio material y papelería electoral a las empresas de la Red Taddei que son investigadas por autoridades federales, de acuerdo a un estudio realizado por Laboratorio Electoral, un organismo ciudadano de investigación que estudia el fenómeno electoral en el país.

Estudio detecta sobreprecios y oligopolio en material electoral

Esa instancia publicó el reporte "La lupa sobre los costos: Opacidad y sobreprecios en el material electoral", a raíz del escándalo del trato preferencial que la expresidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, dio a empresas vinculadas a un grupo específico de proveedores.

"Los hallazgos muestran patrones irregulares en los costos y advierten sobre el impacto estructural que esta opacidad tiene en la organización de los comicios, la legitimidad de los resultados y el futuro inmediato del sistema electoral", advierte el documento.

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Comparación de costos en material electoral entre estados

Añade que se ha documentado la existencia de un oligopolio de empresas de papelería y materiales electorales con vínculos muy estrechos, que ha acaparado las adjudicaciones en el INE y en las instancias electorales estatales.

El estudio detectó una gran homogeneidad e incoherencia en el patrón de costos, en el que estaba involucrado el Ceepac.

El organismo detectó que en los comicios de 2024, el organismo potosino adquirió a Corporativo Zeg, una de las empresas del grupo, tres mil 385 cajas de paquetes electorales, a un precio unitario de 828 pesos.

Ese mismo año, Guanajuato compró el mismo artículo a Talleres Gráficos de México a un costo de 610 pesos por unidad. El Ceepac pagó 218 pesos más, un equivalente al 35%.

Un año después, para la elección judicial, el consejo potosino erogó mil 178 pesos por cada una de las siete mil 440 cajas de paquetes electorales adquiridos para esos comicios. La empresa seleccionada fue otra del grupo bajo sospecha, TOL Producciones.

En el Estado de México, el mismo artículo fue adquirido por 531.95 pesos a Cajas Graf, también parte del oligopolio.

En ese caso, la diferencia fue de 647 pesos, lo que representa un sobrecosto de 121%.

En cuanto a las urnas, para las elecciones de 2024, el Ceepac le compró mil 230 a Corporativo Zeg, por 718 pesos por unidad. En el Estado de México, Cajas Graf le cobró 509.31 pesos por artículo al órgano electoral local.