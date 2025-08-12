Ceepac solicitará ampliación por año electoral

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) sólo solicitará la ampliación del año electoral rumbo a las elecciones de 2027, y por ahora no presentará otra propuesta formal al Ejecutivo, hasta que se concrete la reforma electoral nacional, declaró Juan Manuel Ramírez García, consejero electoral del Ceepac.

Explicó que esta recomendación surge de la experiencia obtenida durante el proceso electoral del año anterior; "antes de las elecciones del año 2024, el plazo para iniciar el proceso era la primera semana de septiembre, pero luego se modificó hasta el 2 de enero". En ese sentido, esta modificación generó incertidumbre en algunos plazos y procedimientos que deben comenzar con anticipación para garantizar una organización adecuada.

Ramírez García afirmó que la propuesta del Ceepac toma en cuenta la coordinación existente entre el organismo local y el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual opera bajo un sistema nacional electoral coordinado para los procesos concurrentes.

A pesar de esta recomendación puntual, desde el OPLE potosino, descartan haber presentado otras iniciativas o sugerencias al marco legal electoral. Con esta postura, buscan mantener la estabilidad y certeza jurídica en los procesos electorales del estado de San Luis Potosí, dejando en manos de otras instancias, la evaluación y posible impulso de reformas más amplias o profundas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por último, el consejero Juan Manuel Ramírez, aseguró que en Ceepac continúan su preparación y trabajo para el próximo proceso electoral, enfocado en fortalecer la organización y garantizar la transparencia en la contienda que se avecina en 2027.