Debe haber respaldo financiero para las pensiones de policías

Sara Rocha Medina, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), respaldó la iniciativa del gobernador para fortalecer las pensiones y la seguridad social de los policías municipales de San Luis Potosí, pero advirtió que el principal desafío para su aprobación, será la consulta y disposición presupuestal de los municipios.

Destacó que, aunque la propuesta busca beneficiar a los policías, algunos municipios podrían no contar con recursos suficientes o no estar dispuestos a cumplir con las aportaciones necesarias.

“Es un tema que deben valorar, sobre todo en el presupuesto. Si esta iniciativa está llegando ahora, tienen que soltar dinero para que los municipios puedan cumplir”, explicó.

La legisladora priista mencionó que el martes 12 de agosto, se discutirá la iniciativa en la Comisión de Puntos Constitucionales y que el PRI irá a favor, siempre que se garantice el beneficio para los policías y la población. No obstante, insistió en que sin el apoyo financiero adecuado a los municipios, la iniciativa podría enfrentar obstáculos para su implementación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, Rocha Medina resaltó la importancia de que el presupuesto se libere antes de diciembre, para que las modificaciones sean viables, y aseguró que el partido tricolor, estará vigilante para que esta reforma avance con responsabilidad fiscal y social.