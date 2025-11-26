Ceepac y rector, reuniones que mantiene en agenda el Congreso

La Comisión de Hacienda del Estado tiene programadas este jueves dos reuniones clave para el análisis del Paquete Económico 2026, encuentros que la diputada María Dolores Robles Chairez confirmó como parte del trabajo legislativo que permanece en sesión permanente desde la entrega de las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos.

A las 11:00 de la mañana, la comisión recibirá a la consejera presidenta del CEEPAC, Paloma Blanco, para revisar el proyecto de presupuesto 2026 del organismo electoral y los rubros correspondientes a su operación.

Una hora después, al mediodía, está agendada la reunión con el rector de la UASLP, Alejandro Zermeño, quien fue convocado desde el pasado 21 de noviembre para dialogar sobre las necesidades financieras de la universidad rumbo al próximo ejercicio fiscal.

Sin embargo, el rector ya habría notificado desde el 25 de noviembre que no asistiría a esa reunión, debido a compromisos previamente agendados, y propuso reprogramarla para la primera semana de diciembre en un espacio neutral.

A pesar de ese aviso , el Congreso aún no confirma si tomó conocimiento de la notificación ni si modificará la agenda, por lo que la reunión se mantiene enlistada para este jueves, aunque su realización es incierta.

Robles Chairez reiteró que la comisión mantiene respeto institucional hacia los entes involucrados, pero subrayó la necesidad de sostener estos encuentros como parte del análisis del Paquete Económico 2026.