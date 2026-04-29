CEGAIP impone multas de hasta 169 mil pesos

Multas de hasta 169 mil pesos por incumplimientos en transparencia alcanzaron a ayuntamientos, sistemas DIF, sindicatos y otros entes públicos en San Luis Potosí, de acuerdo con resoluciones de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) durante su sesión extraordinaria de abril.

Entre los ayuntamientos, las sanciones derivan de procesos de verificación y recursos de revisión. En el primer rubro fueron multados Ciudad Fernández ($15 mil 561.00), Rayón ($15 mil 561.00), Salinas ($16 mil 285.00), Tanquián de Escobedo ($13 mil 443.00) y Ciudad Valles ($16 mil 285.00), además de Villa de Reyes, que concentra la multa más alta en este grupo con $162 mil 855.00. Por recursos de revisión, Alaquines, Zaragoza y nuevamente Villa de Reyes recibieron sanciones de $16 mil 971 pesos cada uno.

Los sistemas DIF municipales concentran varias de las sanciones más elevadas. Mexquitic de Carmona y Villa de Guadalupe fueron multados con $155 mil 610.00 cada uno, mientras que el DIF de Rayón recibió una sanción de $144 mil 330.00. También se incluyó a Tanlajás ($13 mil 443.00) y a los DIF de San Vicente Tancuayalab, Aquismón, Ciudad Valles y Ahualulco, con $62 mil 244.00 cada uno, además de Ciudad Fernández ($15 mil 561.00).

En organismos operadores y entidades públicas, el organismo de agua de Tanquián de Escobedo fue sancionado con $101 mil 031.00, mientras que Interapas recibió una multa de $67 mil 884.00. A nivel estatal, el INDEPI y el Museo Nacional de la Máscara fueron sancionados con $13 mil 032.00 cada uno, y en el ámbito educativo, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado y el Instituto Tecnológico Superior con $14 mil 443 pesos.

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Las sanciones también alcanzaron a sindicatos y partidos políticos. El sindicato del Ayuntamiento de San Luis Potosí recibió la multa más alta con $169 mil 710.00, seguido del sindicato del Instituto Tecnológico Superior de SLP con $155 mil 610.00. El Partido del Trabajo fue multado con $108 mil 927.50. Además, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje fue sancionado con $162 mil 855.00 y el Instituto Municipal de Vivienda de Soledad con $16 mil 971.50.