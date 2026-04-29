CEGAIP impone multas de hasta 169 mil pesos
Villa de Reyes logró la sanción económica más alta para ayuntamientos
Multas de hasta 169 mil pesos por incumplimientos en transparencia alcanzaron a ayuntamientos, sistemas DIF, sindicatos y otros entes públicos en San Luis Potosí, de acuerdo con resoluciones de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) durante su sesión extraordinaria de abril.
Entre los ayuntamientos, las sanciones derivan de procesos de verificación y recursos de revisión. En el primer rubro fueron multados Ciudad Fernández ($15 mil 561.00), Rayón ($15 mil 561.00), Salinas ($16 mil 285.00), Tanquián de Escobedo ($13 mil 443.00) y Ciudad Valles ($16 mil 285.00), además de Villa de Reyes, que concentra la multa más alta en este grupo con $162 mil 855.00. Por recursos de revisión, Alaquines, Zaragoza y nuevamente Villa de Reyes recibieron sanciones de $16 mil 971 pesos cada uno.
Los sistemas DIF municipales concentran varias de las sanciones más elevadas. Mexquitic de Carmona y Villa de Guadalupe fueron multados con $155 mil 610.00 cada uno, mientras que el DIF de Rayón recibió una sanción de $144 mil 330.00. También se incluyó a Tanlajás ($13 mil 443.00) y a los DIF de San Vicente Tancuayalab, Aquismón, Ciudad Valles y Ahualulco, con $62 mil 244.00 cada uno, además de Ciudad Fernández ($15 mil 561.00).
En organismos operadores y entidades públicas, el organismo de agua de Tanquián de Escobedo fue sancionado con $101 mil 031.00, mientras que Interapas recibió una multa de $67 mil 884.00. A nivel estatal, el INDEPI y el Museo Nacional de la Máscara fueron sancionados con $13 mil 032.00 cada uno, y en el ámbito educativo, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado y el Instituto Tecnológico Superior con $14 mil 443 pesos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Las sanciones también alcanzaron a sindicatos y partidos políticos. El sindicato del Ayuntamiento de San Luis Potosí recibió la multa más alta con $169 mil 710.00, seguido del sindicato del Instituto Tecnológico Superior de SLP con $155 mil 610.00. El Partido del Trabajo fue multado con $108 mil 927.50. Además, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje fue sancionado con $162 mil 855.00 y el Instituto Municipal de Vivienda de Soledad con $16 mil 971.50.
Nuevo órgano de transparencia tendría mismo personal de Cegaip
Los integrantes de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) inventaron una forma de resolver todas las solicitudes de transparencia en contra de los peticionarios, s...
no te pierdas estas noticias
CEGAIP impone multas de hasta 169 mil pesos
Ana Paula Vázquez
Villa de Reyes logró la sanción económica más alta para ayuntamientos
En breve, nuevo titular de la CEPC
Rubén Pacheco
Gallardo informó que en días próximos se designará al nuevo coordinador estatal
Detalla RGC acuerdo para desincorporar a Soledad de Interapas
Rubén Pacheco
Ya se estableció la fecha para concretar la autonomía hídrica de Soledad