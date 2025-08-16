Celebran el 50 Aniversario del Tec de Monterrey en SLP

El Tecnológico de Monterrey campus San Luis Potosí conmemoró su 50 aniversario con una serie de eventos que reunieron a la comunidad que ha sido parte de su legado. A lo largo de las celebraciones, se escucharon testimonios de maestros, estudiantes y egresados, quienes destacaron el crecimiento del campus desde su apertura en 1975, cuando solo contaba con 69 alumnos.

"A 50 años de este gran sueño, honramos y reconocemos a todas las personas que participaron en la construcción de lo que hoy somos", resaltó Marco Vargas, director general del campus San Luis Potosí.

El director también enfatizó que han sido cinco décadas de trascendencia, que han posicionado a la institución en tierras potosinas.

Un Legado de Impacto y Crecimiento

Las primeras instalaciones, inauguradas el 14 de agosto de 1975 en la unidad Jacarandas, recibieron a 69 estudiantes de preparatoria. Con el tiempo, se incluyeron programas profesionales, consolidando la oferta académica.

Para reconocer el impacto del campus en la comunidad, consejeros, colaboradores, estudiantes y egresados compartieron sus experiencias personales y narraron cómo ha sido su vivencia como parte de la institución.

Patricia Lozano, egresada y actual presidenta del Consejo Consultivo de Tec San Luis Potosí, expresó con orgullo: "Hoy podemos ver atrás y sentirnos orgullosos de lo que somos".

El Festival del 50 aniversario contó con la presencia de destacadas figuras del Tec de Monterrey, como Juan Pablo Murra Lascurain, rector de la institución, y Agustín Mateo Arredondo Corrales, vicepresidente de campus Noroeste.

Murra reconoció que el crecimiento del campus es un esfuerzo colectivo y afirmó: "Construir instalaciones educativas como el Tec de Monterrey requiere de un esfuerzo colectivo y constante de una comunidad comprometida".

Durante la celebración estudiantil, David Garza Salazar, presidente ejecutivo del Tecnológico de Monterrey, destacó que la contribución del campus potosino no se limita a la comunidad local, sino que enriquece a toda la institución.

"El campus San Luis Potosí está enriqueciendo al Tecnológico de Monterrey, porque varias de estas iniciativas han sido a nivel nacional", afirmó Garza, subrayando la importancia de las aportaciones del campus a la red nacional.

Las celebraciones concluyeron de manera memorable con un espectacular show de drones, que iluminó el cielo potosino. Para seguir con la tradición, se entonaron Las Mañanitas y se partió un pastel conmemorativo, en un momento que reunió a toda la comunidad.

Con este emotivo cierre, el campus San Luis Potosí del Tec de Monterrey reafirmó su compromiso con la excelencia educativa y su visión de seguir formando líderes y agentes de cambio para las próximas décadas.