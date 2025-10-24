logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA XOLO CELEBRA SU PRIMERA CENA MARIDAJE

Fotogalería

CASA XOLO CELEBRA SU PRIMERA CENA MARIDAJE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Celebrarán el Xantolo en penales potosinos con actividades culturales

Los centros de reinserción del estado realizarán actividades culturales y deportivas

Por Redacción

Octubre 24, 2025 11:09 a.m.
A
Foto SSPC

Foto SSPC

Los centros de reinserción social de San Luis Potosí realizarán actividades culturales y tradicionales con motivo del Xantolo, informó la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.

En el penal de La Pila se llevarán a cabo comparsas, concursos de catrinas, leyendas potosinas, altares de muertos y dinámicas deportivas como el "Strongman" y el "Exatlón de la muerte", en las que participarán personas privadas de la libertad junto con sus familias.

En el Centro de Ciudad Valles, el evento principal —Xantolo Penitenciario 2025— incluirá danzas, exposición de vestuarios y el ritual del Altar de Muertos, mientras que en Tancanhuitz se realizarán la bajada de máscaras, la primera ofrenda y una ceremonia religiosa con estudiantes del municipio.

Inician celebraciones de Xantolo en penales potosinos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De igual manera, los centros de Tamazunchale y Rioverde efectuarán talleres de elaboración de máscaras, calaveras y coronas, además de exposiciones gastronómicas y escénicas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado indicó que estas actividades buscan fortalecer la reintegración social y preservar las tradiciones de la Huasteca potosina.

TE PUEDE INTERESAR: Investigan la muerte de un niño en SGS


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Celebrarán el Xantolo en penales potosinos con actividades culturales
Celebrarán el Xantolo en penales potosinos con actividades culturales

Celebrarán el Xantolo en penales potosinos con actividades culturales

SLP

Redacción

Los centros de reinserción del estado realizarán actividades culturales y deportivas

Concluye censo de viviendas afectadas en la Huasteca; fueron 9 mil 985
Concluye censo de viviendas afectadas en la Huasteca; fueron 9 mil 985

Concluye censo de viviendas afectadas en la Huasteca; fueron 9 mil 985

SLP

Agencias

La Secretaría del Bienestar iniciará con el reparto de recursos en efectivo, vales de despensa y enseres domésticos

Tercer agresor también es un universitario
Tercer agresor también es un universitario

Tercer agresor también es un universitario

SLP

Leonel Mora

Gobernador arranca carretera en Zaragoza
Gobernador arranca carretera en Zaragoza

Gobernador arranca carretera en Zaragoza

SLP

Redacción

Con una inversión de 200 mdp, Ricardo Gallardo entregó calles e inició obras educativas