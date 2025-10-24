Celebrarán el Xantolo en penales potosinos con actividades culturales

Los centros de reinserción social de San Luis Potosí realizarán actividades culturales y tradicionales con motivo del Xantolo, informó la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.

En el penal de La Pila se llevarán a cabo comparsas, concursos de catrinas, leyendas potosinas, altares de muertos y dinámicas deportivas como el "Strongman" y el "Exatlón de la muerte", en las que participarán personas privadas de la libertad junto con sus familias.

En el Centro de Ciudad Valles, el evento principal —Xantolo Penitenciario 2025— incluirá danzas, exposición de vestuarios y el ritual del Altar de Muertos, mientras que en Tancanhuitz se realizarán la bajada de máscaras, la primera ofrenda y una ceremonia religiosa con estudiantes del municipio.

Inician celebraciones de Xantolo en penales potosinos.

De igual manera, los centros de Tamazunchale y Rioverde efectuarán talleres de elaboración de máscaras, calaveras y coronas, además de exposiciones gastronómicas y escénicas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado indicó que estas actividades buscan fortalecer la reintegración social y preservar las tradiciones de la Huasteca potosina.

