Censura diputado Badillo descoordinación del Ayto.

Pide incluir a todas las corporaciones y coordinación plena en seguridad.

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 08, 2025 03:00 a.m.
A
Cuauhtli Badillo

Cuauhtli Badillo

La exclusión de la Policía Municipal de San Luis Potosí del operativo de seguridad para la Feria Nacional Potosina (Fenapo) generó cuestionamientos en el Congreso del Estado.

El diputado Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, destacó la importancia de que todas las corporaciones participen para garantizar condiciones óptimas durante el evento.

El legislador reconoció el despliegue de cuerpos como la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Guardia Civil Estatal en el arranque del operativo, pero consideró necesario solicitar un informe oficial que detalle cómo está conformado el dispositivo y por qué no se integró a la policía de la capital.

Badillo señaló que, por tratarse de un evento de impacto estatal, es válido que fuerzas de otros municipios —como la Guardia Civil de Soledad— participen, pero insistió en que ninguna corporación debe quedar fuera. Subrayó que la colaboración entre niveles de gobierno es indispensable no solo en eventos masivos, sino también en la atención cotidiana de la seguridad pública.

El diputado también respondió a versiones sobre la ausencia de Protección Civil Municipal en operativos conjuntos en el Centro Histórico, e hizo un llamado general a las autoridades para sumar esfuerzos, evitar duplicidades y mejorar los resultados mediante estrategias coordinadas.

Finalmente, al ser consultado sobre el deterioro urbano en la capital potosina, especialmente en el contexto del aumento de visitantes por la feria, Badillo reconoció el rezago en temas como el bacheo. Aseguró que el Congreso está dispuesto a colaborar con el Ayuntamiento de San Luis Potosí en la búsqueda de soluciones desde el ámbito legislativo, e insistió en que el plan metropolitano puede ser una vía para alinear recursos y acciones entre municipios.

