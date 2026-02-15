Centro Estatal de Extorsión sigue en fase de planeación

Todavía se sigue trabajando en la conformación del Centro Estatal de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión de San Luis Potosí, reconoció Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal.

Congreso ordena creación de centro especializado

Derivado de una reforma a tres legislaciones y el Código Penal del Estado, cuya norma entró en vigor hace unas semanas, estableció que la dependencia estatal deberá crear dicha instancia de combate contra ese delito.

La medida aprobada por el Congreso del Estado dispone que corresponde a un centro enfocado en implementar los mecanismos y procedimientos para la recepción, registro, canalización, atención y seguimiento de las denuncias por extorsión.

Plan de ejecución y coordinación federal

Debido a que se mantiene la elaboración del plan de ejecución de la nueva institución, Juárez Hernández no precisó cuántos elementos laborarán en ella, las funciones que realizarán y el presupuesto que implicará su operatividad.

Informó que próximamente la SSPC federal sostendrá una reunión con las y los fiscales del país, a fin de instruir a los elementos operativos cómo procesar y poner a disposición del Ministerio Público este tipo de ilícitos.

"Ahorita creo que se está planeando cómo realizar. Ya les estaremos comunicando cuando esté bien cimentado", afirmó.

La modificación legislativa también ordenó que los Centros Estatales de Reinserción Social (Cereso) y de internamiento para adolescentes deberán instalar o adecuar tecnologías para inhibir la entrada y salida de llamadas de telefonía celular, radiocomunicación, transmisión de voz, datos o imagen dentro de su perímetro.