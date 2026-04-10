Centro logístico que operaba en EU llegará a SLP: Ricardo Gallardo
Proyecto se presentará la próxima semana; empresa operaba en Estados Unidos y ocupará más de 100 hectáreas
El gobernador de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, anunció que la próxima semana se dará a conocer una nueva inversión para la entidad, la cual contempla la instalación de un centro de distribución de gran escala.
El mandatario estatal detalló que será el martes 21 de abril cuando el gabinete económico presente oficialmente el proyecto, que se ubicará en el parque Logistik y abarcará una superficie superior a las 100 hectáreas.
"Va a ser impresionante (...) un centro de distribución que va a movilizar mercancía para todo el país, que estaba en Estados Unidos y llega a San Luis Potosí", declaró.
De acuerdo con lo adelantado, la nueva infraestructura logística permitirá fortalecer la posición del estado como un punto estratégico para la distribución de mercancías a nivel nacional, además de representar una inversión relevante en materia de desarrollo económico.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Centro logístico que operaba en EU llegará a SLP: Ricardo Gallardo
Rubén Pacheco
Proyecto se presentará la próxima semana; empresa operaba en Estados Unidos y ocupará más de 100 hectáreas
