Chubascos con lluvias puntuales pronostica Conagua en SLP
Emite alerta por lluvias fuertes y rachas de viento en varios estados
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó que para este martes 12 de agosto de 2025, la inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en algunos estados del país.
Asimismo, advirtió de posible caída de granizo en el occidente y centro de México, por lo que se pronostican lluvias puntuales e intensas en estados como Jalisco y Colima.
Finalmente, indicó que una vaguada en altura se desplazará sobre la península de Yucatán e interaccionará con un canal de baja presión en el sureste mexicano, lo que propiciará lluvias fuertes y chubascos.
Pronóstico de lluvias para el martes 12 de agosto de 2025:
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
· Lluvias muy fuertes a puntuales intensas: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca y Chiapas.
· Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes: Michoacán, Guerrero y Estado de México.
· Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
· Intervalos de chubascos: Coahuila, Aguascalientes y Tlaxcala.
· Lluvias aisladas: Baja California y Baja California Sur.
La Comisión Nacional del Agua, a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), advirtió que las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar niveles de ríos y arroyos y generar encharcamientos.
Además, alertó que las rachas de viento fuertes podrían ocasionar caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que recomendó a la población seguir indicaciones de Protección Civil.
Pronóstico de viento para el martes 12 de agosto de 2025:
· Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora y Chihuahua.
· Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y Baja California (con posibles tolvaneras).
no te pierdas estas noticias
Chubascos con lluvias puntuales pronostica Conagua en SLP
El Universal
Emite alerta por lluvias fuertes y rachas de viento en varios estados
Atiende la CEEAV a 70 huérfanos por la violencia
Rubén Pacheco
Se les brinda atención integral por parte de diversos especialistas
Prohiben apartar estacionamientos cerca de la Fenapo
Rolando Morales
SSPC realiza un operativo de vigilancia para retirar objetos que obstruyan vialidades y cocheras