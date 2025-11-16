Cierran oficinas de Gobierno este lunes en Valles

Las oficinas del Ayuntamiento de Ciudad Valles, así como las áreas de Tesorería y la Oficina Recaudadora de la Secretaría de Finanzas, permanecerán cerradas este lunes 17 de noviembre debido al adelanto del día de asueto por el 20 de Noviembre, fecha en que se conmemora la Revolución Mexicana.

La Tesorería municipal informó que los servicios se reanudarán hasta el martes, por lo que cualquier trámite o pago deberá realizarse después del fin de semana largo.

La Dapas también suspenderá mañana sus servicios de cobro y trámites administrativos. Aunque los servicios básicos operarán con normalidad, no habrá atención en ventanilla.

Este será el último puente oficial del año antes del periodo vacacional de diciembre.

