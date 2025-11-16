Cierran oficinas de Gobierno este lunes en Valles
Ayuntamiento, Tesorería, Finanzas y Dapas suspenderán trámites este lunes 17 de noviembre.
Las oficinas del Ayuntamiento de Ciudad Valles, así como las áreas de Tesorería y la Oficina Recaudadora de la Secretaría de Finanzas, permanecerán cerradas este lunes 17 de noviembre debido al adelanto del día de asueto por el 20 de Noviembre, fecha en que se conmemora la Revolución Mexicana.
La Tesorería municipal informó que los servicios se reanudarán hasta el martes, por lo que cualquier trámite o pago deberá realizarse después del fin de semana largo.
La Dapas también suspenderá mañana sus servicios de cobro y trámites administrativos. Aunque los servicios básicos operarán con normalidad, no habrá atención en ventanilla.
Este será el último puente oficial del año antes del periodo vacacional de diciembre.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Cierran oficinas de Gobierno este lunes en Valles
Huasteca Hoy
Ayuntamiento, Tesorería, Finanzas y Dapas suspenderán trámites este lunes 17 de noviembre.
Función de boxeo en la Arena Potosí deja triunfos, golpes y un lleno total
Redacción
Espinoza retuvo el título mundial WBO y la afición potosina respondió con un recinto lleno.
Foro académico del Cobach reúne a 700 docentes
Redacción
Más de 700 maestros participaron en talleres y conferencias para revisar sus prácticas de enseñanza