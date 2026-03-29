Cierres complicarán tránsito en Valle de los Fantasmas este domingo

El tránsito en la zona de Valle de los Fantasmas tendrá afectaciones importantes este domingo 29 de marzo, debido a trabajos viales que implicarán cierres y desvíos en puntos clave.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, las restricciones serán de 08:00 a 15:00 horas, principalmente en la conexión con Circuito Potosí.

Entre los puntos más afectados está la lateral desde avenida Gálvez, que será cerrada totalmente, con desvío hacia la Central de Abastos.

También habrá cierre en la lateral oriente (de carretera 57 hacia La Virgen) y en la lateral sur (de avenida Gálvez a Circuito Potosí).

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Además, se prevén bloqueos intermitentes rumbo a avenida Gálvez, por periodos de 30 minutos cada dos horas.

La recomendación es anticipar traslados o evitar la zona, ante posibles congestionamientos.