logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Cierres complicarán tránsito en Valle de los Fantasmas este domingo

Afectaciones por obra vial

Por Redacción

Marzo 29, 2026 09:08 a.m.
A
Cierres complicarán tránsito en Valle de los Fantasmas este domingo

El tránsito en la zona de Valle de los Fantasmas tendrá afectaciones importantes este domingo 29 de marzo, debido a trabajos viales que implicarán cierres y desvíos en puntos clave.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, las restricciones serán de 08:00 a 15:00 horas, principalmente en la conexión con Circuito Potosí.

Entre los puntos más afectados está la lateral desde avenida Gálvez, que será cerrada totalmente, con desvío hacia la Central de Abastos.

También habrá cierre en la lateral oriente (de carretera 57 hacia La Virgen) y en la lateral sur (de avenida Gálvez a Circuito Potosí).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Además, se prevén bloqueos intermitentes rumbo a avenida Gálvez, por periodos de 30 minutos cada dos horas.

La recomendación es anticipar traslados o evitar la zona, ante posibles congestionamientos.

LEA TAMBIÉN

Rescatan a hombre en lo alto de puente en carretera a Rioverde

Policías municipales de Soledad lograron ponerlo a salvo

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cierres complicarán tránsito en Valle de los Fantasmas este domingo
Cierres complicarán tránsito en Valle de los Fantasmas este domingo

Cierres complicarán tránsito en Valle de los Fantasmas este domingo

SLP

Redacción

Afectaciones por obra vial

Frente frío 42 mantendrá descenso de temperatura y lluvias en SLP
Frente frío 42 mantendrá descenso de temperatura y lluvias en SLP

Frente frío 42 mantendrá descenso de temperatura y lluvias en SLP

SLP

Redacción

Prevén tormentas y rachas de 60 km/h

Atienden las necesidades de Barrio Vergel
Atienden las necesidades de Barrio Vergel

Atienden las necesidades de Barrio Vergel

SLP

Rolando Morales

Apoyo a Ruth divide al PT en la entidad
Apoyo a Ruth divide al PT en la entidad

Apoyo a Ruth divide al PT en la entidad

SLP

Ana Paula Vázquez

El partido se deslinda de lo dicho por su diputada Leticia Vázquez