Clausuran salón de eventos en Balcones por fiesta clandestina

La Dirección de Comercio del Ayuntamiento capitalino clausuró el salón de eventos "Deseret", ubicado en Prolongación Mariano Jiménez, esquina con Urbano Villalón, tras detectar la realización de una fiesta clandestina denominada "Broken Love", sin permisos oficiales.

Durante la inspección se confirmó que el inmueble operaba sin licencia de funcionamiento municipal, pese a presentarse como salón de eventos.

En el lugar se encontraban aproximadamente 250 personas, en su mayoría menores de edad, además de venta y consumo de bebidas alcohólicas de baja y alta graduación sin autorización.

El establecimiento se localiza en las inmediaciones de la UPSLP, lo que fue considerado un factor de riesgo adicional por la posible afectación a la seguridad de estudiantes y jóvenes de la zona.

Ante las irregularidades detectadas, operación sin licencia, evento no autorizado, presencia de menores y venta ilegal de alcohol, la autoridad determinó la clausura inmediata del inmueble como medida preventiva.

El caso se suma a los operativos municipales para detectar y sancionar eventos clandestinos, así como para reducir el consumo de alcohol en menores de edad.