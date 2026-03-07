Clausuran Soriana, Sodimac e IHOP en SLP por falta de licencias

Tres establecimientos de grandes cadenas comerciales fueron clausurados en la capital potosina al no contar con licencia de funcionamiento vigente ni con los dictámenes municipales requeridos para operar.

La Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que, durante recorridos de verificación realizados esta semana en distintos puntos de la ciudad, se detectaron irregularidades administrativas en establecimientos de Soriana, Sodimac y la franquicia restaurantera IHOP, lo que derivó en la colocación de sellos de clausura.

De acuerdo con la autoridad municipal, las inspecciones revelaron que los negocios no contaban con licencia de funcionamiento vigente, además de carecer de los dictámenes municipales necesarios, documentos que forman parte de los requisitos obligatorios para operar conforme a la normativa local.

Las revisiones se realizaron como parte de los operativos permanentes de supervisión que mantiene la Dirección de Comercio para verificar el cumplimiento de las disposiciones municipales en materia de actividad comercial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Ayuntamiento señaló que estas acciones buscan ordenar la actividad económica en la ciudad, fortalecer el cumplimiento de la ley y garantizar que los establecimientos operen bajo condiciones seguras para la población.

LEA TAMBIÉN Comercio identificó 10 mil negocios sin licencia Durante 2025 se logró la regularización de los establecimientos incrementando la recaudación, señaló de la Vega Pineda

Finalmente, la dependencia municipal exhortó a los comercios y franquicias que operan en la capital a revisar y regularizar su situación administrativa, tramitar su licencia de funcionamiento y contar con los dictámenes correspondientes para evitar sanciones o clausuras.