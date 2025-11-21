Colectivos piden más inclusión educativa y laboral para personas con discapacidad y autismo en SLP
Asociaciones llaman a capacitar a universidades y centros de trabajo para aplicar ajustes razonables y crear entornos accesibles
El Movimiento de Personas con Discapacidad y la comunidad autista Libertad Cerebral señalaron la necesidad de fortalecer la inclusión educativa y laboral de jóvenes con discapacidad y autismo en San Luis Potosí. Ambas organizaciones subrayaron que la participación plena solo es posible cuando escuelas y centros de trabajo conocen y aplican ajustes razonables.
Victoria Cortés, integrante de Includere, explicó que su labor se centra en impulsar empleos dignos y tareas acordes a las capacidades de las y los jóvenes, fomentando una vida lo más independiente posible. Recordó que la inclusión no depende exclusivamente de la persona con discapacidad, sino del entorno que la rodea.
Por su parte, Ángeles Martínez, de la asociación Tributea, detalló que los ajustes razonables pueden incluir medidas simples como audífonos para disminuir ruido, cobijas de peso para regular emociones o ligas bajo las sillas del aula. "Lo discapacitante no es la discapacidad, sino el entorno que no se adapta", afirmó, al destacar que estas modificaciones permiten la participación efectiva de estudiantes.
El movimiento anunció que realizará pláticas en universidades de la capital potosina para sensibilizar a estudiantes y futuros profesionistas, y brindar herramientas prácticas que permitan avanzar hacia una verdadera inclusión. Según Martínez, muchas instituciones educativas aún carecen de experiencia en este tema, lo que genera barreras para el acceso pleno a la formación académica.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
También se resaltó el potencial de jóvenes autistas en áreas como la programación, donde —con condiciones adecuadas— pueden tener un desempeño sobresaliente gracias a su concentración y especialización. Esto demuestra, señalaron, que las personas con discapacidad pueden ser altamente productivas cuando se eliminan las barreras del entorno.
Las representantes hicieron un llamado a instituciones, sociedad y empresas a trabajar coordinadamente para construir espacios accesibles que permitan a estas personas desarrollarse y aportar plenamente, derribando estigmas sobre su capacidad laboral y educativa.
Video | La batalla laboral de los discapacitados
En SLP, este grupo vulnerable enfrenta la falta de oportunidades de empleo
no te pierdas estas noticias
Congreso cita al rector para aclarar presupuesto de la UASLP
Pulso Online
El Poder Legislativo formalizó la invitación a Alejandro Zermeño para revisar temas presupuestales en sede legislativa.
Colectivos piden más inclusión educativa y laboral para personas con discapacidad y autismo en SLP
Ana Paula Vázquez
Asociaciones llaman a capacitar a universidades y centros de trabajo para aplicar ajustes razonables y crear entornos accesibles
Detectan cuatro tiraderos clandestinos en Villa de Pozos
Samuel Moreno
El municipio investiga el origen de los desechos y coordina operativos para frenar la práctica