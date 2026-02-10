logo pulso
Continúa sin cambios modernización del "Splash": Gallardo

Tras la revisión de los recursos legales por parte del Poder Judicial, éstos fueron desechados, recordó

Por Samuel Moreno

Febrero 10, 2026 11:47 a.m.
Con el vencimiento de los amparos promovidos contra el proyecto del parque acuático Tangamanga "Splash", el gobierno del estado continuará sin cambios con los planes de modernización del espacio, confirmó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

El mandatario explicó que, tras la revisión de los recursos legales por parte del Poder Judicial, éstos fueron desechados, lo que permitió liberar el proyecto y reanudar los trabajos sin obstáculos jurídicos. Recalcó que no existe modificación alguna en el planteamiento original de la obra.

Gallardo Cardona negó que las acciones contemplen la tala de árboles y afirmó que los señalamientos sobre un presunto daño ambiental carecen de sustento.

Indicó que este tipo de argumentos han sido utilizados para intentar frenar proyectos de infraestructura mediante la presentación de amparos.

Precisó que las labores se limitan a la rehabilitación de las albercas, el reemplazo de toboganes y la instalación de nuevos atractivos, como parte del proceso de modernización del parque acuático ubicado en el Tangamanga.

Finalmente, el gobernador sostuvo que el proyecto seguirá su curso al considerar que se trata de una obra que beneficiará a la población, y reiteró que los intentos por detenerla no prosperaron al no acreditarse irregularidades ante las autoridades judiciales.

