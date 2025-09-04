Comercio aplica más de 100 sanciones en agosto

Durante agosto, la Dirección de Comercio del Ayuntamiento capitalino llevó a cabo más de 100 acciones como clausuras, suspensiones de permisos, actas administrativas y recomendaciones a distintos establecimientos, informó el titular del área, Ángel de la Vega.

El funcionario municipal explicó que las medidas se aplicaron a negocios de diversos giros, desde tintorerías y papelerías hasta bares, antros y hoteles, principalmente por operar sin licencia o por incumplir con las resoluciones derivadas de procedimientos administrativos.

De la Vega detalló que los operativos tienen dos vertientes, pues por un lado se actúa contra quienes no cuentan con licencia de funcionamiento; y por otro, se da seguimiento a los comercios que fueron clausurados y que, tras pagar la multa correspondiente, reciben hasta 90 días de plazo para regularizarse.

Sin embargo, advirtió que no todos cumplen con las disposiciones; "muchos hacen caso, muchos se tiran a la hamaca. Se les acaba el término y tenemos que regresar a clausurarlo", señaló.

Finalmente, el director de Comercio destacó que la supervisión constante busca ordenar la actividad comercial en la capital y garantizar que todos los giros operen bajo la normatividad municipal.