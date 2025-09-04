logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CÁLIDA BIENVENIDA

Fotogalería

CÁLIDA BIENVENIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Comercio aplica más de 100 sanciones en agosto

En algunos casos, únicamente fueron recomendaciones a los establecimientos

Por Samuel Moreno

Septiembre 04, 2025 12:53 p.m.
A
Comercio aplica más de 100 sanciones en agosto

Durante agosto, la Dirección de Comercio del Ayuntamiento capitalino llevó a cabo más de 100 acciones como clausuras, suspensiones de permisos, actas administrativas y recomendaciones a distintos establecimientos, informó el titular del área, Ángel de la Vega.

El funcionario municipal explicó que las medidas se aplicaron a negocios de diversos giros, desde tintorerías y papelerías hasta bares, antros y hoteles, principalmente por operar sin licencia o por incumplir con las resoluciones derivadas de procedimientos administrativos.

De la Vega detalló que los operativos tienen dos vertientes, pues por un lado se actúa contra quienes no cuentan con licencia de funcionamiento; y por otro, se da seguimiento a los comercios que fueron clausurados y que, tras pagar la multa correspondiente, reciben hasta 90 días de plazo para regularizarse.

Sin embargo, advirtió que no todos cumplen con las disposiciones; "muchos hacen caso, muchos se tiran a la hamaca. Se les acaba el término y tenemos que regresar a clausurarlo", señaló.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, el director de Comercio destacó que la supervisión constante busca ordenar la actividad comercial en la capital y garantizar que todos los giros operen bajo la normatividad municipal.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Edad idónea para votar es a partir de los 18 años: Torres Sánchez
Edad idónea para votar es a partir de los 18 años: Torres Sánchez

Edad idónea para votar es a partir de los 18 años: Torres Sánchez

SLP

Rubén Pacheco

Esto, luego de que MC propone disminuir la edad mínima para sufragar

Comercio aplica más de 100 sanciones en agosto
Comercio aplica más de 100 sanciones en agosto

Comercio aplica más de 100 sanciones en agosto

SLP

Samuel Moreno

En algunos casos, únicamente fueron recomendaciones a los establecimientos

Buscan que automovilistas usen Vía Alterna para analizar impacto
Buscan que automovilistas usen Vía Alterna para analizar impacto

Buscan que automovilistas usen Vía Alterna para analizar impacto

SLP

Rubén Pacheco

"La verdad es que hay comentarios positivos", señaló Torres Sánchez

Ley de Ingresos no pretende "encajar la uña", dice Galindo
Ley de Ingresos no pretende "encajar la uña", dice Galindo

Ley de Ingresos no pretende "encajar la uña", dice Galindo

SLP

Samuel Moreno

Serían ajustes responsables frente a la inflación y la reducción de participaciones federales, dijo el alcalde