Se pronuncia 'Voz y Dignidad' por Sol Salgado para la CNB

Rechazan una eventual designación de perfiles sin la experiencia necesaria

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 04, 2025 11:31 a.m.
A
Edith Pérez Rodríguez/Foto: Citlally Montaño-Pulso

El colectivo 'Voz y Dignidad por los Nuestros' expresó su rechazo a la posible designación de perfiles sin la experiencia necesaria para encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), instancia que se encuentra en proceso de renovación de su titular.

Edith Pérez Rodríguez, presidenta de la organización, cuestionó la idoneidad de ciertos aspirantes que no garanticen resultados y sensibilidad frente a la crisis que atraviesa el país.

"Hay un sujeto que se llama Javier Ballesteros, que tiene año y medio en la Comisión Nacional. Él sigue trabajando, sigue cobrando, y tiene año y medio cuando se dice que tiene que tener tres años de experiencia", señaló Pérez Rodríguez, al referirse a uno de los aspirantes.

La representante del colectivo destacó la trayectoria de la maestra y buscadora del Estado de México, Sol Salgado Ambros, como una opción viable para liderar la CNBP. "Es una mujer bastante capacitada, bastante empática, a trabajar, tiene muchos estudios, y sobre todo tiene ese amor para los desaparecidos (...) No quiero que me traten bien a mí, quiero que traten bien a aquel que está allá en la foto, que lo vayan y lo busquen, que creen esas dinámicas y esas estrategias que nosotros como madres buscadoras también hacemos en noches de desasosiego", expresó.

Pérez Rodríguez enfatizó que, de imponerse un perfil sin respaldo de los colectivos, la respuesta será de resistencia y protesta en todo el país. "Yo creo que ahora sí, vámonos todas, vamos a luchar y hacerles un trato. Y les vamos a ir a quemar la puerta de los palacios de toda la República Mexicana", afirmó.

